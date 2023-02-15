Над Киевщиной сбивали вражеские НЛО: в ВСУ объяснили, что это такое (видео)

В небе над Киевщиной были обнаружены и сбиты НЛО. Ими оказались воздушные шары с отражателем.

В этой связи в регионе объявили воздушную тревогу, а местные жители могли слышать звуки взрывов. По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, враги прибегают к "дедовским методам".

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, несущий кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить летящий. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то мощными средствами никто не будет", – отметил он.

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В то же время в эфире телемарафона он добавил, что целью запуска таких шаров является отвлечение внимания украинского ПВО. В частности, враг хочет заставить военных тратить время и средства на сбивание такого летающего объекта.

Добавим, 4 февраля американские военные впервые заметили и сбили вероятный китайский шар-шпион у побережья Южной Каролины. Она несколько дней дрейфовала над США, и официальные лица сказали, что она прибыла из Китая и следила за конфиденциальными сайтами.

Напомним, ранее жители города Цицикар маньчжурской провинции Китая Хэйлунцзян заметили неопознанный летающий объект в небе. Утром НЛО летел и светился.

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