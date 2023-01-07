"Надеюсь, пришел по себе панахиду заказывать": украинцы подняли на смех одинокого путина на рождественской службе (видео)

президент россии владимир путин приехал на рождественское богослужение благовещенского собора в этом году в одиночестве. Такое поведение очень удивило российский электорат, ведь ранее он окружал себя детьми и женщинами.

Видео посещения церкви российского патриархата появилось на пропагандистских каналах. При этом, камеры показали путина непродолжительное время.

Отмечается, что путин несколько минут постоял и поставил свечку в храме. Рядом с ним, как это было принято ранее, было подозрительно пусто.

Видео дня

Украинцев тоже такое поведение президента страны-агрессора изрядно повеселило. Они обращали внимание, как он переминается с ноги на ногу и писали о том, как миллионы людей ждут его смерти.

Некоторые из них недоумевали, как можно прийти в церковь после стольких согрешений.

Другие напоминали, что в церкви также можно заказать панихиду за упокой.

Напомним, что сегодня в Украине впервые состоялось богослужение Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Он провел его на территории Киево-Печерской Лавры.

Накануне стало известно, что путин отдал приказ о перемирии во время рождественских праздников. Позже министр ВОТ Ирина Верещук предупредила украинцев о возможных террактах в храмах.

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