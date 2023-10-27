Найден самый эффективный способ по удалению волос, забивших слив в ванной

Застрявшие в канализации волосы могут не только засорить трубы, но и вызвать неприятный запах. Есть четырехэтапный трюк, который можно использовать для решения этой распространенной проблемы.

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Чтобы прочистить канализацию, заблокированную волосами, есть очень эффективный метод в рекордно короткие сроки. Для этого вам не нужно будет использовать никаких чистящих ингредиентов, а достаточно экологически чистых. Об этом пишет Sante Plus.

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Как прочистить канализацию без химикатов?

Чтобы предотвратить засорение слива, рекомендуется ежедневно удалять волосы, которые могут стекать в канализацию. Но кроме регулярного ухода за ливнем, можно избавиться от засоряющих трубы волос с помощью простой техники.

Вам необходимо взять незаменимый бытовой ингредиент – пищевая сода и кристаллы соды. Эти нетоксичные продукты помогут очистить канализацию в ванной в кратчайшие сроки без сантехников.

1. Промойте ливень

Чтобы удалить волосы из стен канализации, рекомендуется налить в трубу небольшое количество жидкости для мытья посуды. Затем добавьте чашку белого уксуса и такое же количество соды. Вы увидите химическую реакцию, которая поможет раствориться мусору и отложенным примесям. Оставьте действовать на 5 минут, затем залейте в трубы кипяток.

2. Для прочистки ливня используйте длинные плоскогубцы или пинцет. Чтобы удалить волосы, вызывающие закупорку, используйте длинный пинцет. Таким образом, вы устраните большие засоры, вращая инструмент по стенам.

Для большей эффективности можно помочь себе фонариком. Затем налейте в трубу кипяток, прежде чем повторить операцию. Во время этой процедуры рекомендуется одевать перчатки и маску, чтобы защитить себя от неприятных запахов и ожогов.

3. Для прочистки ливня используйте вантуз. Чтобы удалить остатки застрявших в ливне волос, вам понадобится вантуз. Начните с закрытия отверстия раковины тканью из микрофибры. Энергично прокачайте жидкость с помощью этого инструмента и снимите ткань, чтобы удалить застрявшую в трубе грязь.

Если вы хотите очистить трубу поглубже, можно использовать дренажную змейку. Для этого протолкните ее к сливу вертикальными, а затем горизонтальными движениями.

4. Поддерживайте ливень, чтобы избежать засорения. После устранения засор рекомендуется тщательно поддерживать ванну в чистоте, чтобы максимально избежать повторения.

Еженедельно очищайте слив кристаллами соды. Для этого вылейте чашку этого абразивного ингредиента в канализацию, прежде чем заливать кипяток. Вот и все!

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