Налог на аренду квартиры: как правильно его уплатить и не попасть под штрафы

Аренда жилья – это не только финансовый вопрос, но и юридическая процедура, включающая в себя обязанность уплаты налогов. Владелец квартиры, получающий доход от аренды, должен декларировать эти доходы и уплачивать соответствующие налоги.

Государство, в свою очередь, пытается сделать рынок аренды более прозрачным и контролируемым. Редакция UAportal подробно разобрала вопрос о налоге на аренду жилья и готова поделиться важнейшей информацией.

Юридические вопросы аренды

Согласно положениям статей 319 и 320 Гражданского кодекса Украины, владельцы вправе свободно распоряжаться своей недвижимостью, в том числе сдавать ее в аренду. Арендные соглашения регулируются соответствующими договорами, а вопросы налогообложения определяются статьей 170 Налогового кодекса Украины.

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Официальное оформление сделки требует подачи информации в налоговые органы. В случае, когда сделка заключается через нотариуса, он выполняет роль налогового агента и представляет соответствующую отчетность в налоговую службу. Однако многие арендодатели предпочитают избегать официальной регистрации, поскольку налоговая нагрузка остается высокой.

Налоговые обязательства: сколько нужно платить

На сегодняшний день владельцы недвижимости, которые официально сдают свои объекты в аренду, обязаны платить следующие налоги:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Следовательно, общая налоговая нагрузка составляет 23% стоимости аренды. Это одна из главных причин, почему рынок аренды в значительной степени находится "в тени" – лишь 30% сделок заключаются официально, а остальные оформляются без регистрации.

Расчет налоговых обязательств и возможные штрафы

Процесс расчета налогов достаточно прост: определяется сумма дохода, полученного гражданином за определенный период в налоговом году, и начисляются налоги – 18% НДФЛ с задекларированного дохода и 5% военного сбора с той же суммы.

Пример расчета налога за год при арендной плате 6000 грн:

Общий годовой доход: 6 000*12 = 72 000 грн;

НДФЛ: 72 000*18% = 12 960 грн;

Военный сбор: 72 000*5% = 3 600 грн;

Сумма налогов за год: 16560 грн.

В случае нелегальной аренды для арендодателя могут быть применены штрафы. При арендной плате 6 000 грн. пример возможного штрафа:

НДФЛ – 12 960 грн, штраф (25%) – 3 240 грн;

Военный сбор – 3600 грн, штраф – 900 грн;

Общая сумма штрафа: 4140 грн.

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