NASA отправит экспедицию к астероиду Психею, который стоит квадриллионы долларов

Планируется, что 5 октября этого года аппарат под названием "Психея" отправится в космическое путешествие с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, запущенный ракетой-носителем Falcon Heavy от SpaceX. Эта миссия предполагает достижение астероида (16) Психея, находящегося в 4 миллиардах километров от Земли, в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

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Психея имеет необычный химический состав, что делает его особенным. Ученые предполагают, что астероид состоит преимущественно из большого количества железа и никеля, а также содержит золото и другие химические элементы. Оценивается, что общая стоимость содержания этого астероида составляет около 10 тысяч квадриллионов долларов.

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Ширина Психеи составляет примерно 279 километров, и ученые считают его железным ядром планеты, никогда не сформировавшейся в Солнечной системе. Исследование этого астероида предоставит ученым уникальную возможность изучить это ядро, похожее на ядро Земли. Напомним, что доступ к земному ядру невозможен, но исследование астероида может раскрыть новые детали о внутреннем строении планеты.

Путешествие в Психею займет примерно 6 лет для аппарата NASA. После достижения астероида он выйдет на орбиту вокруг него и раскроет все его тайны в течение 26 месяцев.

Астероид Психея получил свое название в честь богини души в древнегреческой мифологии и открыт астрономом Аннибале де Гаспарис в 1852 году.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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