Нацгвардейцы взорвали здание с российскими военными в Торецке

Бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения Национальной гвардии Украины взорвали здание с россиянами в Торецке Донецкой области.

Спецназовцы Нацгвардии взорвали здание с россиянами. Обнаружив скопление личного состава врага, они совершили внезапный штурм и заложили взрывчатку. Об этом командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко сообщил в Телеграмме.

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Бойцы Нацгвардии в сутки уничтожили по линии фронта два танка, три единицы бронетехники, шесть автомобилей и две артиллерийские системы.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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