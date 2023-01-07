Нацгвардия на украинском БТР-3 обстреляла оккупантов: основные характеристики машины и видео

Бойцы Национальной гвардии насыпали русским врагам немного "кованые" на Рождество. Для этого был использован украинский бронетранспортер БТР-3.

Эту машину создало Харьковское конструкторское бюро. UAportal рассказывает об основных характеристиках БТР-3 и показывает видео работы.

Что известно об украинском БТР-3

БТР-3 – украинский бронетранспортер с колесной формулой 8х8. Вооружен боевым модулем БМ-3М "Штурм" с автоматической пушкой калибра 30-мм.

Видео дня

Бронетранспортер начали разрабатывать в 2000 году по заказу компании из ОАЭ, в 2015 году принят на обеспечение Вооруженных сил Украины.

Характеристики:

Вес – 16,5-18 т.

Длина – 7,85 м.

Ширина – 2,9 м.

Высота – 2,8 м.

Экипаж – 2 чел.

Десант – 10 чел.

Главное вооружение: боевой модуль БМ-3М "Штурм", пушка 30 мм ЗТМ-1.

Второстепенное вооружение (боевой модуль БМ-3М "Штурм"):

две ПУ ПТРК "Барьер",

30-мм автоматический гранатомет КБА-117, спаренный с пушкой пулемет КТ-7,62.

Силовое отделение бронетранспортера состоит из дизельного двигателя Deutz BF6M1015 мощностью 326 л.с., соединенного с автоматической трансмиссией Allison MD3066. Подвеска – 8х8.

По заказу машина может комплектоваться также двигателем компании Mercedes-Benz.

Запас хода – 600 км. Скорость на шоссе – 100 км/ч, на плаву – 9-10 км/ч, на плаву назад – до 1,5 км/ч.

Как стало известно, украинский бронетранспортер – плавающая машина. На плаву приводится в движение одним водометным двигателем, установленным в кормовой части корпуса.

Для того чтобы приготовить машину к преодолению водного препятствия, водитель, не выходя из машины, поднимает водоотражающий щиток и включает дренажные насосы.

В десантном отделении размещаются шесть пехотинцев, которые заходят в машину и выходят из нее через дверь с каждой стороны корпуса. Нижняя часть двери опускается вниз и формирует ступеньку, а верхняя часть открывается в сторону по ходу движения машины. На крыше также есть люки. Огневые гнезда с приборами наблюдения установлены по бортам и спереди машины.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion. На что способна "французская мощь" читайте в нашем материале.

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