навредите коже лица: кому категорически противопоказано протирать кожу кубиками льда

Практика "ледяных умываний" приобретает популярность. В Интернете можно найти много рецептов косметических кубиков льда с разными эффектами. Однако являются ли они действительно безопасными? Рассмотрим, как работает эта процедура и на какие противопоказания следует обращать внимание.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Почему кубики льда могут причинить вред коже лица? Лед оказывает холодовое влияние, прежде всего, на сжимающиеся сосуды, вызывая эффект шокового лимфодренажа. Это может привести к чрезмерному отеку, потере упругости кожи и создать эффект усталого лица.

Регулярное использование таких процедур может способствовать спазму сосудов, нарушая питание эпидермиса. Лед может сушить кожу, что может привести к шелушению и появлению красных пятен на лице.

Обладательницам сухой и нормальной кожи рекомендуется воздерживаться от частого умывания ледяными кубиками, поскольку резкое колебание температуры может привести к потере эластичности кожи.

Для обладательниц чувствительной кожи или тех, у кого нарушен липидный барьер, лед может оказаться агрессивным фактором. Резкое изменение температуры может привести к "холодовому ожогу". Для кожи вокруг глаз это особенно стрессовое явление. Лед также противопоказан коже с акне или воспалениями, поскольку это может только обострить проблему.

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Как можно избавиться от отеков без использования кубиков льда? Наилучшим решением может быть использование патчей и легкий лимфодренажный массаж. Полезный совет: перед использованием патчей их можно немного охладить в холодильнике.

Во время массажа происходит локальное активирование лимфатического потока, что ускоряет обмен веществ и способствует выведению токсинов из клеток кожи. Процедура возвращает свежесть, ровный тон и упругость коже. Благодаря комбинации массажных движений излишняя жидкость быстро выводится из межклеточного пространства, поэтому отеки в обработанных зонах уменьшаются относительно быстро.

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