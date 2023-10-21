Не нашкодьте шкірі обличчя: кому категорично протипоказано протирати шкіру кубиками льоду

Практика "крижаних умивань" набуває популярності. В Інтернеті можна знайти багато рецептів косметичних кубиків льоду з різними ефектами. Однак чи є вони насправді безпечними? Розглянемо, як працює ця процедура та на які протипоказання варто звертати увагу.

Про це повідомляє Ukr.Media.

Чому кубики льоду можуть завдати шкоди шкірі обличчя? Лід завдає холодового впливу, перш за все, на судини, які стискаються, викликаючи ефект шокового лімфодренажу. Це може призвести до надмірного набряку, втрати пружності шкіри та створити ефект втомленого обличчя.

Регулярне використання таких процедур може сприяти спазму судин, порушуючи живлення епідермісу. Лід може сушити шкіру, що може призвести до лущення та появи червоних плям на обличчі.

Власницям сухої та нормальної шкіри рекомендується утримуватися від частого вмивання крижаними кубиками, оскільки різке коливання температури може призвести до втрати еластичності шкіри.

Для власниць чутливої шкіри або тих, у кого порушений ліпідний бар'єр, лід може виявитися агресивним фактором. Різка зміна температури може призвести до "холодового опіку". Для шкіри навколо очей це особливо стресове явище. Лід також протипоказаний шкірі з акне або запаленнями, оскільки це може лише загострити проблему.

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Як можна позбутися набряків без використання кубиків льоду? Найкращим рішенням може бути використання патчів та проведення легкого лімфодренажного масажу. Корисна порада: перед використанням патчів їх можна трохи охолодити в холодильнику.

Під час масажу відбувається локальне активування лімфатичного потоку, що прискорює обмін речовин, та сприяє виведенню токсинів з клітин шкіри. Процедура повертає свіжість, рівний тон і пружність шкірі. Завдяки комбінації масажних рухів, зайва рідина швидко виводиться з міжклітинного простору, тому набряки в оброблених зонах зменшуються відносно швидко.

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