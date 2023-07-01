Дермапланінг: як зробити свою шкіру сяючою та гладкою

Дермапланінг є популярною азійською косметичною процедурою, спрямованою на догляд за шкірою обличчя. Незважаючи на те, що цей метод не є новим, він все ще пользується великою популярністю та успішно конкурує з іншими косметичними послугами. Однак існує поширена думка про потенційну небезпеку цієї процедури, оскільки вона передбачає використання бритви. Дермапланінг, відомий також як sori в Кореї, або депіляція обличчя гострим лезом, полягає у зніманні поверхневого рогового шару шкіри та пушкового волосся під кутом 45 градусів.

Прихильники цієї процедури стверджують, що вона робить шкіру дуже гладкою та шовковистою, забезпечуючи ідеальну основу для нанесення макіяжу. Косметологи рекомендують дермапланінг переважно як засіб очищення шкіри, а не для видалення волосся з обличчя. Цю процедуру можна провести у салонах краси за допомогою спеціальної бритви, або виконати її вдома. Існують спеціальні одноразові бритви з невеликим лезом, які можна використовувати для видалення волосків та відмерлих клітин самостійно. Загалом процедура займає близько 15-20 хвилин.

Але наскільки безпечний дермапланінг?

Одним з найпоширеніши страхів є можливість поранення та пошкодження шкіри гострим лезом. Однак насправді, ризик травми залежить від якості використовуваного інструменту. Важливо дезінфікувати бритву та тримай її завжди в чистоті або використовувати одноразові бритви.

Також, людям з розацеа, екземою, псоріазом або дуже чутливою шкірою варто проводити цю процедуру максимально акуратно та перед її проведенням проконсультуватися з косметологом.

Крім того після проведення процедури деякі дівчата відзначають, що волосся на обличчі стає більш жорстким.

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Як часто потрібно проводити процедуру дермапланінгу?

Косметологи парять проводити її 1 раз на місяць. Частіше робити це не варто, щоб не пошкоджувати шкірний покрив.

Як доглядати за шкірою після дермапланінгу

Уникайте інтенсивних тренувань, сауни та палючого сонця 48-72 години.

Після процедури зволожуйте шкіру та не користуйтеся SPF-кремом.

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