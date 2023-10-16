Назовете на себя беду: какие вещи нельзя делать перед сном

Наши предки рассматривали вечер как особый период дня. Особое внимание было уделено времени, когда человек готовился ко сну. Об этом сообщает Pixel Inform.

Согласно убеждениям, перед сном стоило воздержаться от определенных действий. Если все-таки вы решили нарушить запреты, то последствия могли быть достаточно серьезными. Итак, каких действий лучше избегать перед наступлением ночи?

Пересчет денег

Многие люди хотят вечером убедиться, что их финансы в порядке. Однако верным считается мнение, что вечерний перерасчет денег может принести несчастливые последствия. Поэтому лучше отложить это дело на утро или день.

Возврат долгов

Если вдруг вы вспомнили, что должны соседу деньги, не спешите возвращать их, если планируете лечь спать. Лучше сделать это утром. В противном случае, согласно приметам, вы рискуете снова стать должником.

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Уборка и мытье полов

Иногда хозяйкам хочется убрать квартиру вечером, когда важные дела уже исполнены. Однако уборку лучше проводить днем, когда достаточно света. Это поможет избежать неприятностей.

Выносить мусор

Не рекомендуется выбрасывать мусор вечером. Считается, что это может привести к выносу из дома положительной энергии. Чтобы сохранить финансовое счастье и мир в семье, лучше выбросить мусор утром.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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