Зловещие приметы, предсказывающие беду: что не стоит делать

Хотя большинство примет, поверий и предрассудков отошли в прошлое – мы продолжаем сидеть перед дорогой и смотреть в зеркало, когда что-то забыли.

UaPortal собрал для вас топ зловещих примет, на которые нужно обратить внимание.

Птица влетела в помещение

Издавна птица означала, что кто-то из жильцов дома, куда она залетела, умрет. Если у вас недавно умер родственник и птица залетела к вам в дом – это душа умершего родственника хочет попрощаться или о чем-то предупредить. Если птица залетела через дверь – к тяжелой болезни кого-то из жильцов дома. Есть и хорошее толкование – к переезду на другое место или к приезду гостей. Если птица залетела в офис – ждите конфликтов между коллегами. Если у вас есть кошка и она поймала птицу – это хорошо, ведь животное оградило от беды.

Не возвращайтесь, если что-то забыли

Практически каждый верит в эту примету. Поэтому многие стараются не возвращаться домой, если что-то забыли. Верят, что при выходе из дома вы несете энергетику положительного движения вперед, а если возвращаетесь назад – меняете положительную энергию на отрицательную, значит день будет неудачным. Но есть выход – если вернуться все же необходимо, перед выходом из дома посмотрите в зеркало и покажите язык. Так вы "отразите" происходящее, и ваше движение снова будет по нужной траектории.

Почему собака воет ночью

Говорят, что собаки ощущают приближение несчастья. Воем животное предупреждает хозяина об этом. Если пес воет ночью – издалека придут плохие новости или человек пострадает от чужих рук. Если пес воет как волк – это значит, что в вашу жизнь вмешается нечистая сила.

Жалобное нытье пса возле вас – к проблемам со здоровьем. Если собака воет и катается по полу – в жизни ждут значительные перемены. Если впереди важное событие, а пес перед ним воет – все пойдет кувырком.

Появление вороны

Считается, что ворона предвещает плохие новости. Услышать карканье вороны и при этом не увидеть саму птицу – до болезни. Несколько дней подряд слышно карканье под окнами – о вас кто-то сплетничает. Ворона скачет по подоконнику – к большим денежным расходам.

Приметы об одежде

Всегда следите, как вы одеваете вещи. Ведь ваша рассеянность может создать для вас проблемы. Например надеть одежду наизнанку – к избиению: физическому или моральному. Если надеть наизнанку нижнее белье – ждите ссоры с партнером. Надеть наизнанку рабочую одежду – неприятности будут на работе. Есть метод нейтрализации этих примет – снимите одежду и постойте на ней босыми ногами.

Не поздравляйте с днем рождения заранее

Славяне верили, что заранее поздравляя человека с днем рождения, вы напоминаете нечистой силе о ней и все ваши пожелания обернутся негативом, да еще и умноженным на три.

Читайте также: Как найти купюру, которая будет приносить деньги.

Разбитое зеркало

Наверное, все знают, что разбить зеркало – к беде и несчастьям. Есть примета, если зеркало разбилось на множество мелких осколков – погибнет близкий человек. Также нельзя смотреть в разбитое зеркало – навлечете беду на себя и своих родных. Если зеркало само по себе упало и разбилось – знак беды для людей, живущих в доме.

Уберечь себя от негативного воздействия можно, если собрать осколки веником, не смотря в них, завернуть в ткань и вынести на мусорку вне дома.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !