Назовете на себя беду: почему нельзя праздновать свой день рождения заранее

Празднование дня рождения является особым и радостным событием в жизни каждого человека, обычно отмечаемого в кругу ближайших и родных, принося с собой множество подарков и поздравлений. Однако есть приметы и предрассудки, указывающие, что праздновать день рождения заранее может привести к неприятным последствиям и проблемам в будущем.

Согласно эзотерическим представлениям, за несколько дней перед днем рождения энергетика именинника начинает меняться, а человек переживает своеобразное очищение от негативных эмоций и опыта, чтобы начать новый год "с чистого листа". Празднование в этот период может причинить вред, препятствуя полному очищению и восстановлению энергетики, а проблемы могут преследовать человека в течение следующего года.

Видео дня

Также считается, что в день рождения человек получает особый заряд энергии от высших сил, мотивирующий его на новые свершения и достижения. Если празднование происходит заранее, этот особый подарок может быть потерян, и именинник будет чувствовать усталость и потерю энергии в течение следующего года.

Читайте также: Почему люди желают здоровья после того, как кто-то чихнул

Еще одна примета подсказывает, что праздновать день рождения преждевременно – это "игра с судьбой", поскольку таким образом именинник может влиять на момент своего рождения, вызывая негативные последствия.

Но есть выход из сложившейся ситуации. Если обстоятельства требуют заранее празднования дня рождения, тогда можно пойти в церковь и попросить разрешение от высших сил. Считается, что таким образом именинник может уберечь себя от проблем и проблем в будущем.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя отмечать 40-й день рождения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!