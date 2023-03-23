Почему люди желают здоровья чихнувшим: народные приметы

В прошлом, когда люди чихали, их часто приветствовали словами "Да благословит вас Бог" вместо обычного "Будьте здоровы". Это связывалось с тем, что дыхание считалось проявлением души, и когда человек чихал, то его душа, по мнению тогдашних людей, могла покинуть тело и вызвать болезнь. Позже, когда появилось много новых заболеваний, фраза "Будьте здоровы" стала более распространенной.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Идея желать здоровья чихающему человеку имеет свои корни еще в античных временах, когда считали, что чихание происходит из головы и требует соответствующего внимания. В европейской традиции желание здоровья было связано с чумой, и фраза "Будь здоров" служила мерой предосторожности от болезни.

В украинской традиции эта форма вежливости появилась после христианизации, когда появились предания о том, что Бог сотворил Адама из глины, а затем вдохнул в него жизнь. Чхание сыграло важную роль в этих преданиях, поскольку Адам чихнул перед тем, как стать смертным. Позже Иаков чихнул, прося Бога не унести его жизни, и с тех пор люди перестали умирать так часто, как раньше.

Видео дня

В наше время желания здоровья стали распространены не только после чихания, но и в обычном общении, например, "Здоровенькі були!" или "Будь здоров, как вода". Раньше чихание также могло считаться признаком того, что человек говорит правду, но сегодня это верование воспринимается больше как примета.

Ранее мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!