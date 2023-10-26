Названная каша, эффективно успокаивающая нервы: есть в каждом доме

Важно помнить, что ваш рацион может влиять на работу нервной системы. Здоровые продукты могут помочь улучшить ее функционирование.

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Об этом сообщает диетолог Оксана Скиталинская.

Специалисты по питанию утверждают, что пропаренный рис содержит много витаминов группы В и дополнительные минеральные вещества, способствующие здоровому функционированию нервной системы.

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Лучше всего замочить рис на ночь в холодной воде, затем промыть его утром. Это делается для того, чтобы удалить лишний крахмал, который может оказывать негативное влияние на здоровье.

После этого можно приготовить кашу.

Рекомендуется подавать рис с овощами и зеленью, что полезно для кишечника благодаря содержанию пищевых волокон.

Напомним, мы уже писали, какой чай может навредить вашему здоровью.

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