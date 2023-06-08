Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя замораживать

Замораживание является популярным методом хранения продуктов, позволяющим продлить их длительность хранения и позволяет сохранить много полезных питательных веществ.

Обычно замораживают быстропортящиеся продукты и делают замороженные заготовки на зиму. Однако, как выяснилось, некоторые продукты не следует подвергать заморозке, поскольку это только испортит их.

К примеру, сыры с низким содержанием жира: после замораживания такие продукты могут рассыпаться и потерять текстуру.

Огурцы и свежая зелень, такие как салат, базилик или укроп, имеют большое количество воды, и под влиянием низких температур они могут быть липкими или потерять свежесть.

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Не рекомендуется замораживать яйца в скорлупе, поскольку они могут трескаться во время замораживания. Однако вы можете разбить яйца и заморозить белки и желтки отдельно.

Майонез имеет структуру, которая может измениться под влиянием низких температур. После замораживания майонез может "потечь" или потерять свою консистенцию.

Фрукты и овощи с высоким содержанием воды, такие как арбузы или апельсины, могут стать водянистыми после замораживания.

Молоко и йогурты после замораживания могут испортиться. Рекомендуется использовать эти продукты пока они свежие и хранить прямо в холоде.

Замороженные макароны тоже не лучшая идея – после размораживания они обычно становятся мягкими и невкусными.

Мясо, которое уже было разморожено, тоже не стоит снова класть в морозилку. При повторной заморозке на нем могут размножаться бактерии, образовавшиеся во время процесса размораживания.

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