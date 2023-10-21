Названы 10 неожиданных способов применения бальзама для волос в быту
Бальзамы и кондиционеры для волос несут на своих плечах значительную обязанность сохранения красоты и здоровья ваших локонов. Однако эти удивительные продукты могут быть полезны не только для вашей гривы.
Они также могут решить многие бытовые проблемы и экономить ваши деньги. В издании techinsider собрали 10 причин, почему в вашем доме всегда должен быть кондиционер для волос.
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- Бережная чистка шелковой одежды: Если у вас есть одежда с шелковыми тканями, добавьте столовую ложку кондиционера для волос в воду для замачивания. Это поможет сохранить щекотливую структуру материала.
- Предотвращение статического электричества на волосах: В холодное время года наши волосы часто становятся электризированными из-за трения с одеждой. Чтобы предотвратить это, нанесите немного кондиционера на волосы, распределите их равномерно, и волосы будут меньше электризоваться.
- Защита кожаной обуви от соли Кожаные ботинки в зимний период могут пострадать от соли, которую рассыпают на дорогах для борьбы со льдом. Протрите обувь кондиционером перед выходом на улицу, и это поможет предотвратить вред.
- Ремонт застрявшей молнии Если молния на одежде застряла, вы можете использовать кондиционер для смазывания зубчиков молнии. Это поможет ему двигаться легче.
- Снятие застрявшего кольца Если кольцо застряло на пальце, нанесите немного кондиционера на кожу вблизи него. Это смазывает кожу и поможет вам легко снять кольцо.
- Растяжение свитера: Если ваш шерстяной свитер уменьшился в размерах во время стирки, замочите его в воде с добавлением кондиционера, а затем растяните до начального размера.
- Безболезненное снятие пластыря: Чтобы безболезненно снять пластырь, смажьте его кондиционером, и он взойдет легче.
- Предотвращение появления ржавчины: Протрите ржавые поверхности (например, смесители или дверные петли) кондиционером, чтобы предотвратить появление ржавчины.
- Удаление неприятных звуков: Чтобы избавиться от неприятных звуков, таких как скрип двери, нанесите немного кондиционера на тряпку и обработайте места, где они касаются.
- Прочистка слива: Если слив в раковине засорился, пролейте его кондиционером, затем промойте горячей водой.
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