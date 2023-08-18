Названы 4 самых эффективных совета, которые помогут заснуть в жаркую ночь
Жаркие летние ночи могут создавать проблемы со сном и отдыхом. Чтобы обеспечить себе приятный и комфортный сон, необходимо принять некоторые меры.
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Зная простые лайфхаки, которыми поделились в издании life.nv, вы сможете насладиться спокойным сном даже во время жарких ночей.
- Во время лета лучше отказаться от тяжелых тканей для постельного белья, таких как сатин, полиэстер или шелк. Для обеспечения вентиляции и комфорта выбирайте натуральные дышащие материалы, в том числе хлопок. Это поможет избежать чрезмерной теплоты и потливости во время сна.
- Морозильная камера может быть не только местом хранения продуктов. Простынь можно перед сном охладить, положив ее в морозильную камеру на короткий период. Это придаст постели дополнительную прохладу и будет способствовать приятному сну.
- Грелка может стать отличным решением для создания прохлады. Заполните холодной водой и положите в морозильную камеру перед сном. После охлаждения она может использоваться как ледяная подушка для комфортного сна.
- Использование кондиционера или вентилятора поможет быстро создать оптимальную температуру в комнате для высококачественного сна. Кондиционер обеспечит прохладу, а вентилятор создаст порывы свежего воздуха, обеспечивая
Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.
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