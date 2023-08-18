Названо 4 найефективніші поради, які допоможуть заснути у спекотну ніч

Спекотні літні ночі можуть створювати проблеми зі сном та відпочинком. Щоб забезпечити собі приємний та комфортний сон, необхідно вжити деяких заходів.

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Знаючи прості лайфхаки, якими поділились у виданні life.nv ви зможете насолодитися спокійним сном навіть під час жарких ночей.

Під час літа краще відмовитися від важких тканин для постільної білизни, таких як сатин, поліестер або шовк. Для забезпечення вентиляції та комфорту вибирайте натуральні дихаючі матеріали, зокрема бавовну. Це допоможе уникнути надмірної теплоти та пітливості під час сну.

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Морозильна камера може бути не лише місцем для зберігання продуктів. Простирадло можна перед сном охолодити, поклавши його у морозильну камеру на короткий період. Це надасть ліжку додаткової прохолоди і сприятиме приємному сну.

Грілка може стати відмінним рішенням для створення прохолоди. Заповніть її холодною водою та покладіть у морозильну камеру перед сном. Після охолодження вона може бути використана як крижана подушка для комфортного сну.

Застосування кондиціонера або вентилятора допоможе швидко створити оптимальну температуру в кімнаті для високоякісного сну. Кондиціонер забезпечить прохолоду, а вентилятор створить пориви свіжого повітря, забезпечуючи

Нагадаємо, ми вже писали, як підвищити комфорт свого сну.

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