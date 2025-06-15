Названы девять льгот для ВПЛ, о которых многие не знают

Государство регулярно оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам через денежные выплаты и различные льготы. Большая часть этих льгот предназначена для детей-ВПЛ.

Для переселенцев сейчас доступно по меньшей мере девять видов льгот. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Центр правовой помощи.

1. Финансовая помощь

Ежемесячные государственные выплаты в размере 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью продлены до осени 2025 года. Эту помощь получают лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и дети.

2. Субсидия на аренду жилья

ВПЛ, которые тратят более 20% своего общего дохода на аренду жилья, могут рассчитывать на государственную компенсацию части этих расходов.

3. Возмещение за жилье

Программа "еВідновлення" распространяется и на временно оккупированные территории, поэтому переселенцы из таких регионов смогут подавать заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье после вступления в силу обновленного законодательства.

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Льготы для детей внутренне перемещенных лиц

Для детей ВПЛ предусмотрена отдельная система льгот, включающая:

1. Первоочередное зачисление в детские сады и школы

Этим правом пользуются дети ВПЛ, а также те, кто имеет статус пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов ребенка. Речь идет о государственных или коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

2. Бесплатное питание в учебных заведениях

Чтобы воспользоваться этим правом, нужно обратиться в администрацию образовательного учреждения и предоставить копии справки ВПЛ ребенка или документа о статусе ребенка, пострадавшего в результате военных действий или конфликтов.

3. Бесплатное оздоровление или отдых

Родители или законные представители детей с соответствующим статусом в приложении "Дія" получают уведомление о такой возможности автоматически. Тем, кто не пользуется приложением, информацию можно получить в органах социальной защиты по месту учета как ВПЛ.

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4. Социальная стипендия в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования

Для того чтобы получить эту стипендию, студенты должны отвечать следующим требованиям:

учиться на дневной форме по государственному заказу (за счет государственного бюджета);

быть моложе 23 лет и входить в рейтинг успеваемости;

не находиться в академическом отпуске;

не иметь академических долгов или неудовлетворительных оценок.

5. Первоочередное поселение и льготы на проживание в студенческих общежитиях

Некоторые учебные заведения предоставляют скидки на проживание в общежитиях. Более подробную информацию можно узнать в приемной комиссии или непосредственно у коменданта общежития.

6. Льготный кредит на обучение

Учащиеся из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и дети, проживающие в прифронтовых населенных пунктах, обучающихся на контрактной основе в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, имеют возможность получить льготный кредит для оплаты обучения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как с июля в Украине изменятся правила для всех переселенцев.

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