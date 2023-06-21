Названы главные долгожители по знаку зодиака: таких всего четыре

Долголетие – это то, о чем подавляющее большинство человечества может только мечтать. Оказывается, на это влияет и знак зодиака.

То, как долго вы проживете, во многом зависит от вашего образа жизни. Избегаете ли вы опасных ситуаций, свободны ли от зависимостей, каково ваше поведение? Конечно, благоразумная жизнь не является гарантией долголетия, иногда все в руках судьбы, но все же ест четыре знака зодиака, которые живут дольше всех.

Козерог

Козероги очень расчетливые и рациональные. Они всегда стремятся к своим целям и избегают стресса любой ценой. Это оказывает фантастическое воздействие на их тело и разум, и поэтому у них есть идеальные условия, чтобы жить как можно дольше!

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Овен

Овен ведет здоровый, активный образ жизни, где нет места заботам, стрессам и зависимостям. Уроженцы знака сохраняют баланс в плане психического и физического здоровья. Недаром они входят в список долгожителей.

Близнецы

Рецепт долголетия Близнецов прост – оптимизма достаточно! Они всегда стремятся чувствовать себя счастливыми, и таким образом устраняют все факторы, угрожающие их здоровью. Уроженцам знака удается дожить до спокойной старости. Они любят вести здоровый образ жизни, для них это сплошное удовольствие!

Дева

Дева – очень осторожный знак зодиака. С каждым недомоганием они обращаются к врачу, регулярно обследуют себя, благодаря чему всегда лечат болезни. Кроме того, уроженцы знака любой ценой избегают пагубных привычек и тусовочного образа жизни. Это обеспечивает им долгую и счастливую жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.