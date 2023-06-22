Названы самые 'темные' секреты всех знаков зодиака: в чем им стыдно признаться

Знак зодиака в большой мере влияет на характер и жизнь человека, определяя его поведение в повседневной жизни и путь к успеху. Однако астрологи утверждают, что у всех есть "темные" секреты, которые они хотели бы скрыть.

Овны нуждаются в адреналине и часто ввязываются в конфликты.

Тельцы крайне любопытны, из-за чего часто шпионят за другими и распускают сплетни.

Близнецы имеют очень специфическое чувство юмора. Они часто смеются в неподходящее время.

Раки страдают от истерик, с которыми они не могут справиться.

Львы имеют твердое убеждение, что обладают врожденными эзотерическими способностями, и считают себя лучше других.

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Девы верят в призраков и получают странное удовольствие от того, что другие попадают в неприятности.

Весы, хотя и считаются очень чувствительными, жестоки по отношению к близким.

Скорпионы любят гороскопы и гипноз, их интересует все сверхъестественное.

Стрельцы склонны к беспощадности и непредсказуемости. Иногда они становятся агрессивными.

Козероги могут до слез смеяться над чужими проблемами.

Водолеи и Рыбы любят испытывать острые ощущения и обожают триллеры.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.