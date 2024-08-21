Названы ТОП-10 лучших электромобилей по доступной цене

Автомобили на электротяге предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными бензиновыми транспортными средствами, однако интерес к ним часто тормозится из-за скепсиса среди автовладельцев.

Высокая стоимость электрокаров может быть одним из главных сдерживающих факторов для покупателей. Несмотря на то, что в бюджетном сегменте редко встречаются модели с большим запасом хода, существуют качественные варианты, которые заслуживают внимания. Об этом пишет vnedorozhnik.net.

Так, специалисты из Autocar составили список ТОП-10 лучших и относительно недорогих электромобилей. Вот как они расположились в этом рейтинге:

1. Cupra Born

2. Hyundai Kona Electric

3. MG 4 EV

4. Citroen e-C3

5. Opel/Vauxhall Corsa Electric

6. Kia Niro EV

7. Mini Cooper E

8. Renault Megane E-Tech Electric

9. Fiat 500e

10. Tesla Model 3 RWD.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.

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