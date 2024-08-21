Названы ТОП-10 лучших электромобилей по доступной цене
Автомобили на электротяге предлагают многочисленные преимущества по сравнению с традиционными бензиновыми транспортными средствами, однако интерес к ним часто тормозится из-за скепсиса среди автовладельцев.
Высокая стоимость электрокаров может быть одним из главных сдерживающих факторов для покупателей. Несмотря на то, что в бюджетном сегменте редко встречаются модели с большим запасом хода, существуют качественные варианты, которые заслуживают внимания. Об этом пишет vnedorozhnik.net.
Так, специалисты из Autocar составили список ТОП-10 лучших и относительно недорогих электромобилей. Вот как они расположились в этом рейтинге:
1. Cupra Born
2. Hyundai Kona Electric
3. MG 4 EV
4. Citroen e-C3
5. Opel/Vauxhall Corsa Electric
6. Kia Niro EV
7. Mini Cooper E
8. Renault Megane E-Tech Electric
9. Fiat 500e
10. Tesla Model 3 RWD.
Напомним, ранее мы писали о ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.
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