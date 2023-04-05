Названы три самых верных знака зодиака: они никогда не пойдут на предательство

Верность является залогом построения крепких взаимоотношений, но хранить ее склонны не все. Некоторые жаждут свободы и острых ощущений, не желая связывать себя обязательствами.

По словам астрологов, среди всех уроженцев зодиакального круга только три считают самыми верными. У них на первом месте в жизни стоит семья: ради своих близких они готовы свернуть горы.

Козерог

Уроженцы этого знака зодиака могут долго выбирать партнера, но если решатся вступить в отношения, то только с твердой уверенностью, что с этим человеком они проведут всю жизнь. Козероги очень добрые и понимающие, они готовы окружить свою вторую половинку заботой и вниманием. Это делает их идеальными семьянинами, которых ставят в пример другим – они никогда не заведут интрижек на стороне.

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Дева

Девы – настоящие перфекционисты, которые стремятся, чтобы все вокруг было идеально. Это касается в том числе и их семьи: уроженцы знака вступают в брак только в том случае, если уверены, что смогут быть с человеком и в минуты радости, и проблем. Девы стабильны в отношениях, они не ищут особых страстей и не склонны к изменам. Однако и предательства второй половинке не простят.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака очень привязаны к традициям, комфорту и своему дому. Тельцы так озабочены тем, чтобы создать идеальное семейное гнездышко, что и мысли о поисках любовных приключений на стороне у них быть не может. Они стараются выстроить отношения с партнером так, чтобы всегда хотелось возвращаться домой – для Тельцов очень важная атмосфера гармонии и счастья, в которой хочется творить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.