НБУ опроверг информацию о блокировке карт за снятие денег в банкомате

Национальный банк Украины опроверг информацию о возможном блокировании банковских счетов из-за частого снятия наличных. В НБУ подчеркнули, что такие сообщения, которые распространяются в сети, являются фейком.

В частности, в социальных сетях и телеграмм-каналах распространялись утверждения о блокировании счетов за снятие наличных денег более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, или за частое использование кредитных средств. Эти заявления якобы основывались на "рекомендациях Нацбанка по усилению финансового мониторинга". Впрочем, авторы таких публикаций не предоставляли никаких подтверждающих документов. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

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НБУ подчеркивает, что ни в каких официальных документах – нормативно-правовых актах, рекомендациях или письмах – не существует положений, требующих блокирования счетов за подобные действия.

Банки и финансовые учреждения в Украине осуществляют проверку клиентов исключительно в пределах действующего законодательства о финансовом мониторинге, применяя риск-ориентированный подход.

Национальный банк призывает граждан доверять только проверенной информации из официальных источников и не подвергаться влиянию анонимных телеграмм-каналов или ненадежных медиа. Такие фейковые новости, по словам НБУ, направлены на подрыв доверия к финансовой системе Украины.

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