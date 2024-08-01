Не хватает стажа: может ли пенсия быть меньше 3000 грн

В Украине пенсионные выплаты для большинства граждан ниже, чем реальный прожиточный минимум. Согласно государственному бюджету 2024 года, прожиточный минимум установлен на уровне 2 361 гривны, и эту сумму приравняли к минимальной пенсии.

Начиная с 1 марта, были изменены минимальные размеры пенсионных выплат согласно законодательству, в частности Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому лица, достигшие 65 лет и не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии, получают ежемесячно 2 725 гривен.

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Пенсионерам, возраст которых не превышает 70 лет и которые имеют 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин, начисляется 2 980 гривен.

Минимальные пенсионные выплаты для других возрастных групп выглядят следующим образом:

Для пенсионеров от 70 до 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин составляет 3240 гривен.

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и имеющим 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин, назначается 3370 гривен.

Стоит отметить, что те пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, получают не менее 40% от минимальной заработной платы. Учитывая, что минимальная зарплата в Украине увеличилась до 8 000 гривен, минимальный размер пенсии должен был бы быть 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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