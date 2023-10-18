Не обязательно покупать новый: как заточить бритвенный станок
Одноразовые бритвы – это удобный и доступный способ бритья, но их острота быстро теряется. Однако опытные пользователи нашли способы продления их службы.
Об этом пишет Радиотрек.
Как восстановить остроту одноразовой бритвы?
Метод 1:
Простой способ восстановления остроты лезвий – это несколько раз прокатать бритву в одном направлении по джинсовой ткани. Джинсы содержат мелкие волокна, помогающие восстановить остроту лезвий.
Метод 2:
Возьмите кожаный ремень и попытайтесь восстановить остроту бритвы, проскользивая ею несколько раз в одном направлении. Кожа может помочь улучшить состояние лезвий.
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Метод 3:
Для заточки бритвы можно использовать специальные заточные стержни, предназначенные для эффективного восстановления остроты лезвий.
Метод 4:
Еще одним способом восстановления остроты бритвы является использование фольги. Просто составьте фольгу несколько раз, чтобы создать несколько слоев, и осторожно проведите по бритве в одном направлении несколько раз.
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