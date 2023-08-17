Не останется разводов: как легко вымыть окна

Теперь ни одна хозяйка не будет сталкиваться с проблемой следов на стеклянных поверхностях и окнах. В частности, эксперт по уборке Максин Дуайер поделился секретами очистки окон. Для этого вам понадобится всего два ингредиента – вода и мыло.

Об этом рассказали в Express. Дуайер отметил, что этот метод поможет быстро и эффективно вымыть окна без разводов.

Прежде чем приступить к работе, растворите мыло в теплой воде так, чтобы образовалась пена. Увлажните тряпку в этом растворе и тщательно вымойте все следы грязи из стекла. Не забудьте разделить поверхность на части, чтобы мыть окно поэтапно. После этого протрите окно микрофиброй.

Читайте также: Как легко очистить акриловую ванну до блеска: вам помогут простые средства, находящиеся под рукой дома

Видео дня

В свою очередь эксперт Джон Катс дал советы тем, кто ищет идеальный спрей для мытья зеркал. Он рекомендует забыть о сложных химических средствах. Вместо этого можно просто протереть зеркало влажной тряпкой. После этого следует еще раз вытереть зеркало микрофиброй, делая круговые движения.

Эти простые, но действенные методы мытья окон и зеркал обеспечат безупречную чистоту в вашем доме, сэкономив при этом время и усилия. Теперь чистые стеклянные поверхности будут радовать вас своей яркостью, не оставляя никаких следов или разводов.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !