Не залишиться розводів: як легко вимити вікна

Відтепер жодна господиня не буде стикатися з проблемою слідів на скляних поверхнях та вікнах. Зокрема, експерт з прибирання Максин Дуайер поділився секретами прибирання вікон. Для цього вам знадобиться лише два інгредієнти – вода та мило.

Про це розповіли в Express. Дуайер зазначив, що цей метод допоможе швидко та ефективно вимити вікна без розводів.

Перш ніж взятися за роботу, розчиніть мило в теплій воді так, щоб утворилася піна. Зволожте ганчірку в цьому розчині та ретельно вимийте всі сліди бруду зі скла. Не забудьте поділити поверхню на частини, аби мити вікно поетапно. Після цього витріть вікно мікрофіброю.

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Своєю чергою експерт Джон Катс дав поради тим, хто шукає ідеальний спрей для миття дзеркал. Він рекомендує забути про складні хімічні засоби. Замість цього можна просто протерти дзеркало вологою ганчіркою. Після цього варто ще раз витерти дзеркало мікрофіброю, роблячи кругові рухи.

Ці прості, але дієві методи миття вікон і дзеркал забезпечать бездоганну чистоту в вашому домі, зекономивши при цьому час та зусилля. Тепер чисті скляні поверхні будуть радувати вас своєю яскравістю, не залишаючи жодних слідів або розводів.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за декілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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