Не пейте минералку: что делать, если переел на Пасху

В Украине 16 апреля христиане православного обряда будут праздновать один из самых больших церковных праздников – Пасху. В этот день заканчивается Великий пост, а на праздничный стол принято ставить немало вкусных блюд.

Впрочем, чрезмерное употребление жареной, жирной и высококалорийной пищи может вызвать осложнения. UAportal собрал советы, которые помогут преодолеть последствия переедания.

Прежде всего следует избегать переедания – следить за размерами порций, отказаться от алкоголя и делать перерывы между приемами пищи. Однако, если тяжесть в желудке после праздничного стола все же возникла, можно выпить нежирный бульон.

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Также можно пить домашние компоты, соки, негазированную воду или чай без сахара. Это увеличит количество жидкости в организме и ускорит обмен веществ.

Следует отказаться от минеральной воды или газированных напитков. Они лишь усугубят состояние, поскольку пузыри образуют дополнительные газы в кишечнике, что приведет к вздутию.

Для ускорения пищеварения можно воспользоваться таблетками, но важно проконсультироваться с врачом. Самолечение может оказаться вредным для здоровья.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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