Не подведут: топ авто, которые меньше всего ломаются

На вторичном автомобильном рынке хватает транспортных средств с сомнительной историей, однако есть модели, которые с годами заслужили репутацию надежных и долговечных. Эксперты назвали пять автомобилей с пробегом, которые отличаются устойчивостью, простотой обслуживания и способностью работать годами без серьезных проблем.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA. Среди таких машин – представители разных сегментов и назначения, которые получили популярность среди водителей в разных странах. К примеру, Honda Jazz идеально подходит для городских поездок и может служить годами при условии регулярного техосмотра. Suzuki Jimny – небольшой внедорожник, который отлично ведет себя в условиях бездорожья. Toyota Venza рассчитана на комфортное семейное передвижение и предлагает современный уровень оснастки. Buick с двигателем V8 – типично американский надежный седан, который может служить долго, хотя и потребляет немало горючего. Renault Logan известен своей простотой и способностью работать даже при минимальном уходе.

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Хотя эти авто и не конкурируют напрямую, каждый из них имеет свои сильные стороны, делающие их выгодным выбором на вторичном рынке.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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