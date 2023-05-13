Не помешает фигуре: рецепт низкокалорийного овощного супа с минимумом калорий
Лето на пороге и все желают привести свою фигуру в порядок. Не всем подходят изнурительные диеты, поэтому предлагаем вам рецепт диетического овощного супа, содержащий минимум калорий.
Ингредиенты:
– Лук – 1 шт
– Морковь – 1 шт
– Помидор – 1 шт
- Цветная капуста - 200 г
– Зеленый горошек – 100 г
– Зелень – 1 пучок
– Соль, перец - по вкусу
– Сливочное масло или масло для обжаривания
– Для бульона:
– Вода – 2,5 литра
– Корень сельдерея – 0,5 шт
– Морковь – 1 шт
– Лук – 1 шт
– Чеснок - 1 зубчик
– Душистый перец - 2-3 горошины
– Лавровый лист – 1 шт
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Способ приготовления:
1. Бульон: все овощи слегка обжарьте на сковороде. Залейте водой, добавьте специи, соль и перец. Варите 20 минут, процедите.
2. Помойте и почистите лук и морковь и порежьте небольшими кубиками. Положите овощи в бульон, варите 15 мин.
3. Разберите на соцветие цветную капусту.
4. Ошпарьте помидор, очистите его от кожуры и порежьте.
5. Капусту, помидор и зеленый горошек бросьте в суп и варите 10 мин.
6. Подавайте с зеленью.
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