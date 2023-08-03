Не придется копаться в земле: чем заменить почву для комнатных растений

В поиске экологичных и удобных способов пересадки комнатных растений, цветоводы находят альтернативы традиционной почве. Альтернативные решения не только позволяют сохранить здоровье растений, но и упростят процесс.

UAportal расскажет, чем можно заменить почву для пересадки комнатных растений.

Один из таких вариантов – кокосовый субстрат, представляющий собой высушенную и спрессованную кожуру кокоса. Эта экосмесь содержит природные антисептики, позволяет растениям сохранять нейтральный уровень кислотности и удерживать оптимальный уровень влажности. Процедура замены почвы достаточно проста: субстрат смешивается с водой в соотношении 1:5, после чего он готов к использованию.

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Еще одним популярным вариантом является гранула, которая хорошо впитывает влагу и отдает ее растениям. Как и кокосовый субстрат, гранула помогает растению сохранять необходимый уровень влажности и кислорода.

Уникальным решением является использование керамзита в качестве замены грунта. Эта нестандартная смесь используется не только как дренажный слой на дне горшка, но и как основной материал для комнатных растений. Для этого керамзит небольших размеров (0,5 см в диаметре) выкладывается в горшок, где обеспечивает отличный дренаж и сохраняет необходимый уровень влажности. Этот метод отличается низкой стоимостью и долговечностью, однако раз в три года нуждается в дезинфекции.

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Также стоит упомянуть и кварцевый песок, используемый в качестве альтернативы классической почве. Его крупногранулированная форма способствует хорошему проникновению воздуха и влаги в корневую систему растений. Согласно исследованиям, такая почва может служить в течение десяти лет.

Для тех, кто хочет создать особые условия для роста растений, подходит вермикулит – материал, похожий по своим качествам на кокосовый субстрат. Он содержит полезные элементы и хорошо удерживает влагу, защищая растения от переохлаждения.

Существуют другие, менее популярные способы замены почвы, такие как гидрогель, аквапочва и гидропоника, однако они имеют свои особенности и подходят не для всех видов растений.

Напомним, некоторые комнатные растения токсичны для кошек. Поэтому, если у вас есть домашние животные, избегайте этих растений или ставьте в недоступное для животных место.

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