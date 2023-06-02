Не только окрошка: рецепты трех супов, которые помогут освежиться в жару
Летом многие пытаются освежиться не только лимонадами, но и холодными блюдами, которые не нужно готовить на огне. Наиболее популярным вариантом считается окрошка, хотя она не всем по вкусу.
UAportal собрал рецепты трех прохладных супов, освежающих в жаркий летний день. Это – гаспачо, длинная и литовская лужайка.
Гаспачо
Гаспачо – это традиционный испанский суп из перетертых томатов. Для этого блюда понадобятся:
- 6-7 больших спелых мягких помидоров;
- 2 кусочка черствого батона;
- маленький кусочек свежего перца чили (без косточек);
- 2 небольших болгарских перца;
- 2 огурца;
- 2 зубца чеснока;
- 50 мл винного уксуса;
- 100 мл оливкового масла;
- соль – по вкусу;
- листики базилика или орегано;
- отварное яйцо.
Томаты нужно погрузить на 30 секунд в кипяток, подцепить ножом и снять кожуру. Также следует вырезать сердцевины. Необходимо также очистить огурцы и чеснок и удалить косточки из перцев.
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Хлеб нужно погрузить в воду и дать ему размокнуть. После этого все ингредиенты следует поместить в блендер, влить растительное масло и уксус, посолить и взбить до получения однородной массы. Суп подается охлажденным.
Долгая
Классический азербайджанский суп готовится из кефира и зелени. Для него нужны:
- 2 л кефира или айрана;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. риса;
- 1 ст. л. муки;
- по 1 пучку кинзы, мяты, укропа, шпината, зеленого лука;
- соль, перец – по вкусу.
Яйцо нужно смешать в кастрюльке с мукой и небольшим количеством кефира, взбить венчиком. После этого добавить оставшийся кефир, рис и варить на среднем огне, постоянно помешивая.
Тем временем следует мелко нарезать зелень и положить в суп, когда рис будет почти готов. Дальше суп варится еще 10 минут. Перед подачей суп нужно охладить, периодически помешивая.
Литовский окрошка
Традиционно эту траву готовят в странах Балтии, но встретить суп можно и в Польше. Для него понадобятся:
- 1 средняя свекла;
- 3 огурца;
- 2 яйца;
- 3 картофелины;
- пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук);
- 1 л кефира;
- 1 л холодной кипяченой воды.
Сначала следует отварить свеклу и натереть на грубой терке. Вареные яйца нарезаются кружочками, картофель кубиками, а огурцы и зелень мелко иссекаются.
После этого все ингредиенты нужно перемешать в кастрюле, посолить и залить кефиром, предварительно разбавленным с водой. Перед подачей суп нужно охладить.
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