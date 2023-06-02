Не только окрошка: рецепты трех супов, которые помогут освежиться в жару

Летом многие пытаются освежиться не только лимонадами, но и холодными блюдами, которые не нужно готовить на огне. Наиболее популярным вариантом считается окрошка, хотя она не всем по вкусу.

UAportal собрал рецепты трех прохладных супов, освежающих в жаркий летний день. Это – гаспачо, длинная и литовская лужайка.

Гаспачо

Гаспачо – это традиционный испанский суп из перетертых томатов. Для этого блюда понадобятся:

6-7 больших спелых мягких помидоров;

2 кусочка черствого батона;

маленький кусочек свежего перца чили (без косточек);

2 небольших болгарских перца;

2 огурца;

2 зубца чеснока;

50 мл винного уксуса;

Видео дня

100 мл оливкового масла;

соль – по вкусу;

листики базилика или орегано;

отварное яйцо.

Томаты нужно погрузить на 30 секунд в кипяток, подцепить ножом и снять кожуру. Также следует вырезать сердцевины. Необходимо также очистить огурцы и чеснок и удалить косточки из перцев.

Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму

Хлеб нужно погрузить в воду и дать ему размокнуть. После этого все ингредиенты следует поместить в блендер, влить растительное масло и уксус, посолить и взбить до получения однородной массы. Суп подается охлажденным.

Долгая

Классический азербайджанский суп готовится из кефира и зелени. Для него нужны:

2 л кефира или айрана;

1 яйцо;

3 ст. л. риса;

1 ст. л. муки;

по 1 пучку кинзы, мяты, укропа, шпината, зеленого лука;

соль, перец – по вкусу.

Яйцо нужно смешать в кастрюльке с мукой и небольшим количеством кефира, взбить венчиком. После этого добавить оставшийся кефир, рис и варить на среднем огне, постоянно помешивая.

Тем временем следует мелко нарезать зелень и положить в суп, когда рис будет почти готов. Дальше суп варится еще 10 минут. Перед подачей суп нужно охладить, периодически помешивая.

Литовский окрошка

Традиционно эту траву готовят в странах Балтии, но встретить суп можно и в Польше. Для него понадобятся:

1 средняя свекла;

3 огурца;

2 яйца;

3 картофелины;

пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук);

1 л кефира;

1 л холодной кипяченой воды.

Сначала следует отварить свеклу и натереть на грубой терке. Вареные яйца нарезаются кружочками, картофель кубиками, а огурцы и зелень мелко иссекаются.

После этого все ингредиенты нужно перемешать в кастрюле, посолить и залить кефиром, предварительно разбавленным с водой. Перед подачей суп нужно охладить.

Советуем обратить внимание на рецепт малосольных огурцов в пакете.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!