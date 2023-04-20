Не забудьте посолить: ценители ответили, почему в кофе добавляют соль

Соль делает вкус кофе ярче, смягчает горечь и сбалансирует кислинку. Добавьте соль в кофе и его аромат станет непревзойденным. Кроме того, соль нейтрализует мочегонное действие напитка и восстанавливает солевой баланс.

В Турции есть интересная традиция, связанная с соленым кофе. Если девушка подала своему поклоннику очень пересоленный кофе – это значит, что он ей не нравится. Также, таким образом, девушка может деликатно отказать от предложения руки и сердца.

Как пить кофе с солью

Соль в кофе можно добавлять только когда вы варите напиток в турке. Берите кофе мелкого помола. Ни в коем случае не берите растворимый кофе. Кофе должен быть высокого качества. Подавайте к кофе с солью стакан воды.

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Рецепт классического кофе с солью.

Ингредиенты:

– стакан воды (примерно 150-180 миллилитров);

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– кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 чайных ложек;

– соль – щепотка;

– сахар – половина столовой ложки.

Способ приготовления:

Засыпьте в турку кофе, соль и сахар, залейте водой и варите на небольшом огне. Дождитесь, пока пенка начнет подниматься вверх, снимите с огня и перелейте в чашку.

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