Не застынет: какую ягоду нельзя добавлять в желе

Некоторые фрукты или ягоды влияют на состояние продуктов и нарушают образование желе. Речь идет об одном важном ферменте, из-за которого ваше желе превращается в сладкий кисель.

Происходящее с ботанической точки зрения объясняет кандидат биологических наук, автор книг "Фрукты против овощей" и "Растения-пришельцы" Алексей Коваленко. Он рассказал, что желе из фруктов не застынет, если добавлять киви.

Что мы знаем о киви

Киви, научно известный как вкусный актинид. В начале XX века один садовник привез киви из Китая в Новую Зеландию и основательно занялся селекцией. Превращение неприглядных кислых ягод в то, что мы сейчас привыкли называть киви, заняло около 30 лет.

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У киви есть все признаки ягоды. Существует множество сортов киви, как зеленого или желтого, так и красного видов.

Желтый киви значительно слаще зеленого, даже недозрелый. Красный имеет ягодный привкус.

В составе киви есть витамины С в норме, как на четыре дня. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, укрепляет иммунитет.

Киви также богат витамином К, калием и натуральными кроворазжижающими компонентами.

Его используют для улучшения пищеварения из-за содержания в нем фермента актинидина.

Помимо актинидина, пищеварению помогают фруктовые кислоты, которыми также богат плод. Это особенно важно при недостаточной выработке соляной кислоты в желудке.

В китайской медицине киви веками применяется для нормализации работы ЖКТ и снижения риска образования камней в почках.

Почему не застывает желе из киви

Входящий в его состав актинидина может расщеплять белки. Не добавляйте его в молоко, а также в холодный желе раствор.

По словам биолога, киви можно грилировать, немного проваривать или прожаривать.

Так каротиноиды во фрукте вы лучше усвоите.

Что делать, если желе не застыло

Киви не "дружит" с желатином. Если вы решили сделать желе с добавлением киви лучше его обдать кипятком, или прокипятить это пюре.

Затем можно смело производить желе с добавлением киви, оно будет держать свою форму.

Если вы планируете приготовление рецепта заранее, то используйте для желе другой ингредиент – агар-агар. В его составе не животный коллаген, а водоросли.

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