Не застигне: яку ягоду не можна додавати в желе

Деякі фрукти чи ягоди впливають на стан продуктів та порушують утворення желе. Йдеться про один важливий фермент, через який ваше желе перетворюється на солодкий кисіль.

Що відбувається з ботанічної точки зору пояснює кандидат біологічних наук, автор книжок "Фрукти проти овочів" та "Рослини-прибульці" Олексій Коваленко. Він розповів, що желе з фруктів не застигне, якщо додавати ківі.

Що ми знаємо про ківі

Ківі, науково відомий як смачний актинід. На початку XX століття один садівник привіз ківі з Китаю до Нової Зеландії і ґрунтовно зайнявся селекцією. Перетворення непривабливих кислих ягід на те, що ми зараз звикли називати ківі, зайняло близько 30 років.

Відео дня

Ківі має усі ознаки ягоди. Існує безліч сортів ківі, як зеленого кольору або жовтого, так і червоного видів.

Жовтий ківі значно солодший від зеленого, навіть недозрілий. Червоний має ягідний присмак.

У складі ківі є вітаміни С у нормі, як на чотири доби. Він захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, зміцнює імунітет.

Ківі також багатий вітаміном К, калієм та натуральними кроворозріджувальними компонентами.

Його вживають для покращення травлення через уміст у ньому ферменту актинідину.

Крім актинідину, травленню допомагають фруктові кислоти, якими також багатий плід. Це особливо важливо при недостатньому виробленні соляної кислоти у шлунку.

У китайській медицині ківі століттями застосовується для нормалізації роботи ШКТ і зниження ризику утворення каменів у нирках.

Чому не застигає желе з ківі

Фермент актинідину, який входить до його складу, може розщеплювати білки. Не додавайте його у молоко, а також у холодний розчин желе.

За словами біолога, ківі можна грилювати, трішки проварювати чи просмажувати.

Так каротиноїди у фрукті ви ліпше засвоїте.

Що робити, якщо желе не застигло

Ківі не “товаришує" з желатином. Якщо ви вирішили зробити желе з додаванням ківі краще його обдати кип'ятком, або прокип'ятити це пюре.

Потім можна сміливо робити желе з додаванням ківі, воно буде тримати свою форму.

Якщо ви плануєте приготування рецепта зазделегідь, то використовуйте для желе інший інгредієнт - агар-агар. В його складі не тваринний колаген, а водорості.

Раніше UAportal писав, як приготувати чізкейк по-українськи. Смачний рецепт, який здивує велику родину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!