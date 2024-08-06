Нефтеперерабатывающий завод Транснефти загорелся в российском Усинске после взрыва (фото, видео)
Во вторник, 6 августа, в Республике Коми в россии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Это нефтеперерабатывающее предприятие "Транснефти", находящееся в Усинске.
По данным российских пабликов, пожар на Усинском НПЗ начался после взрыва. Что его повлекло за собой, пока не сообщается.
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На видео с места инцидента видно пламя и высокий столб черного дыма, поднимающегося над территорией предприятия. "Где-то линия вспыхнула. Жестокое возгорание, утечка, взрыв был", - прокомментировал инцидент один из сотрудников предприятия.
"Всех сотрудников эвакуировали, на место идут пожарные. Причины чрезвычайного происшествия пока неизвестны", – пишут российские СМИ.
На днях в Ростовской области рф масштабный пожар произошел вблизи нефтебазы в городе Азов.
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