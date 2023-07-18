Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: кто именно

Некоторые категории граждан могут получить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается ветеранов войны, семей погибших военнослужащих, педагогов и медработников, проживающих в сельской местности.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Льготы предоставляются как с учетом среднемесячного дохода, так и без него.

Без учета среднемесячного дохода льготы предоставляются в размере 100% скидки:

участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше;

лицам с инвалидностью в результате войны 1, 2, 3 групп;

реабилитированным лицам, которым установлена инвалидность;

бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью.

Видео дня

75% скидку могут получить:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

реабилитированные личности;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не было 8 лет), заключенным концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в таких местах.

На 50% скидку могут рассчитывать:

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1, 2 категории и пострадавшим 1,2 категории;

жены (мужья) умершего гражданина, смерть которых связана с аварией на ЧАЕС;

опекуны (на время попечительства) детей умершего гражданина, смерть которого связана с аварией на ЧАЕС (1, 2 категории);

ветераны военной службы, органы внутренних дел, налоговой милиции, Нацполиции, Государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Бюро экономической безопасности Украины;

жены (мужья) умерших (погибших) ветеранов названных выше служб;

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионеров;

военнослужащие Службы безопасности Украины на пенсии;

жены (мужья) погибшего или умершего военнослужащего, их несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети, являющиеся лицами с инвалидностью с детства;

жены (мужья) военнослужащего, пропавшего без вести во время военной службы, и их несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети, являющиеся лицами с инвалидностью с детства;

родители погибшего или умершего во время военной службы военнослужащего;

родители военнослужащего, пропавшего без вести во время военной службы;

лица с инвалидностью, наступившей вследствие заболевания, полученного во время прохождения военной службы;

родители и члены семьи работника Государственной связи, погибшего (умершего), пропавшего без вести или ставшего инвалидом.

Некоторые категории граждан имеют право на льготы с учетом среднемесячного дохода. Такие льготы можно получить, если среднемесячный совокупный доход семьи за полгода не превышает 3760 гривен.

100% скидка:

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего льготника с заслугами (родители, жена (супруг));

пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими, фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лица, которые проживают в сельской местности и поселках городского типа и работают или раньше работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры.

50% скидки:

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечителей);

родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставшие лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;

жены (мужья) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекуны детей умерших граждан, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участники войны;

отдельные категории лиц среди жертв нацистских преследований.

25% скидки:

дети войны.

Напомним, коммунальные услуги в Киеве можно платить с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой". Для этого достаточно добавить свой адрес в приложении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !