Деякі українці можуть не платити за комуналку: хто саме
Деякі категорії громадян можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується ветеранів війни, родин загиблих військовослужбовців, педагогам та медпрацівникам, які проживають в сільській місцевості.
Про це повідомило видання "На пенсії".Пільги надаються як з урахуванням середньомісячного доходу, так і без нього.
Без урахування середньомісячного доходу пільги надаються в розмірі 100% знижки:
- учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше;
- особам з інвалідністю внаслідок війни 1, 2, 3 груп;
- реабілітованим особам, яким встановлена інвалідність;
- колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю.
75% знижку можуть отримати:
- учасники бойових дій;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- реабілітовані особи;
- колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не було 8 років), в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також дітям, які народилися у таких місцях.
На 50% знижку мають право:
- сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України;
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС 1, 2 категорії і постраждалим особам 1,2 категорії;
- дружини (чоловіки) померлого громадянина, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЄС;
- опікуни (на час опікунства) дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з аварією на ЧАЄС (1, 2 категорії);
- ветерани військової служби, органи внутрішніх справ, податкової міліції, Нацполіції, Державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Бюро економічної безпеки України;
- дружини (чоловіки) померлих (загиблих) ветеранів названих вище служб;
- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;
- військовослужбовці Служби безпеки України на пенсії;
- дружини (чоловіки) загиблого або померлого військовослужбовця, їх неповнолітні діти або повнолітні діти, які є особами з інвалідністю з дитинства;
- дружини (чоловіки) військовослужбовця, який пропав безвісти під час військової служби, та їх неповнолітні діти або повнолітні діти, які є особами з інвалідністю з дитинства;
- батьки загиблого або померлого під час військової служби військовослужбовця;
- батьки військовослужбовця, який пропав безвісти під час військової служби;
- особи з інвалідністю, яка настала внаслідок захворювання, одержаного під час проходження військової служби;
- батьки та члени сім’ї працівника Державного зв’язку, який загинув (помер), пропав безвісти або став інвалідом.
Деякі категорії громадян мають право на пільги з урахуванням середньомісячного доходу. Такі пільги можна отримати, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за пів року не перевищує 3760 гривень.
100% знижка:
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлого пільговика із заслугами (батьки, дружина (чоловік);
- пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості й селищах міського типу;
- особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу та працюють або раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури.
50% знижки:
- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів (піклувальників);
- батьки та члени сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
- особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;
- дружини (чоловіки) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікуни дітей померлих громадян, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
- сім’ї, що мають дитину з інвалідністю;
- учасники війни;
- окремі категорії осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань.
25% знижки:
- діти війни.
Нагадаємо, комунальні послуги в Києві можна платити за допомогою мобільного додатку "Київ Цифровий". Для цього достатньо додати свою адресу в додатку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !