Деякі українці можуть не платити за комуналку: хто саме

Деякі категорії громадян можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується ветеранів війни, родин загиблих військовослужбовців, педагогам та медпрацівникам, які проживають в сільській місцевості.

Про це повідомило видання "На пенсії".Пільги надаються як з урахуванням середньомісячного доходу, так і без нього.

Без урахування середньомісячного доходу пільги надаються в розмірі 100% знижки:

учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше;

особам з інвалідністю внаслідок війни 1, 2, 3 груп;

реабілітованим особам, яким встановлена інвалідність;

колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю.

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75% знижку можуть отримати:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи;

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не було 8 років), в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також дітям, які народилися у таких місцях.

На 50% знижку мають право:

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС 1, 2 категорії і постраждалим особам 1,2 категорії;

дружини (чоловіки) померлого громадянина, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЄС;

опікуни (на час опікунства) дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з аварією на ЧАЄС (1, 2 категорії);

ветерани військової служби, органи внутрішніх справ, податкової міліції, Нацполіції, Державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Бюро економічної безпеки України;

дружини (чоловіки) померлих (загиблих) ветеранів названих вище служб;

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

військовослужбовці Служби безпеки України на пенсії;

дружини (чоловіки) загиблого або померлого військовослужбовця, їх неповнолітні діти або повнолітні діти, які є особами з інвалідністю з дитинства;

дружини (чоловіки) військовослужбовця, який пропав безвісти під час військової служби, та їх неповнолітні діти або повнолітні діти, які є особами з інвалідністю з дитинства;

батьки загиблого або померлого під час військової служби військовослужбовця;

батьки військовослужбовця, який пропав безвісти під час військової служби;

особи з інвалідністю, яка настала внаслідок захворювання, одержаного під час проходження військової служби;

батьки та члени сім’ї працівника Державного зв’язку, який загинув (помер), пропав безвісти або став інвалідом.

Деякі категорії громадян мають право на пільги з урахуванням середньомісячного доходу. Такі пільги можна отримати, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за пів року не перевищує 3760 гривень.

100% знижка:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлого пільговика із заслугами (батьки, дружина (чоловік);

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості й селищах міського типу;

особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу та працюють або раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури.

50% знижки:

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів (піклувальників);

батьки та члени сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружини (чоловіки) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікуни дітей померлих громадян, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, що мають дитину з інвалідністю;

учасники війни;

окремі категорії осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25% знижки:

діти війни.

Нагадаємо, комунальні послуги в Києві можна платити за допомогою мобільного додатку "Київ Цифровий". Для цього достатньо додати свою адресу в додатку.

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