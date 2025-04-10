Пенсії по інвалідності військовим: як виплачується та які умови отримання

Якщо подані документи дозволяють встановити право військовослужбовця на пенсію по інвалідності, виплата буде призначена. Після отримання додаткових документів — наприклад, довідки з військової частини про грошове забезпечення — пенсію буде перераховано.

Про це повідомили в Пенсійному фонді. Пенсійне забезпечення військових регулюється Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби…". Заява про призначення пенсії подається до Пенсійного фонду через уповноважені структури міністерств чи інших органів.

Якщо бракує частини документів, подаються ті, що є. Решту можна надати пізніше. У разі, якщо документи дають змогу визначити право на пенсію — вона призначається. У випадку відсутності важливих даних, Пенсійний фонд повідомляє уповноважену особу про необхідність надати їх протягом трьох місяців.

Після подання всіх необхідних документів, які впливають на розмір пенсії, сума може бути перерахована. Різницю у виплатах можуть компенсувати за попередній період, але не більше ніж за 12 місяців.

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Коли призначається пенсія по інвалідності військовим

Таку пенсію призначають, якщо:

військовослужбовець став особою з інвалідністю внаслідок поранення, травми, контузії чи хвороби, отриманих під час виконання обов’язків служби або під час захисту України;

інвалідність настала внаслідок нещасного випадку чи захворювання під час проходження військової служби.

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до ТЦК або уповноваженої установи, пройти МСЕК (медико-соціальну експертизу) і подати пакет документів.

Пенсія розраховується на основі грошового забезпечення: оклад за посадою, званням, вислугою років, а також додаткові щомісячні виплати. Її розмір становить від 40% до 100% грошового забезпечення — залежно від встановленої групи інвалідності та причини.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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