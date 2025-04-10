Трамп призупинив на 90 днів мита для більшості країн, проте збільшив для Китаю: подробиці

Президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну відстрочку запровадження нових масштабних мит, які мали набути чинності вже в середу. Водночас він повідомив про негайне підвищення мит на китайські товари — до рівня 125%.

За словами Трампа, рішення щодо тимчасової паузи було ухвалене на тлі закликів понад 75 країн, які звернулися до американських посадовців, зокрема до представників Мінторгівлі, Мінфіну та Торгового представника США. Вони просили знайти шляхи врегулювання торговельних суперечок, включно з питаннями тарифів, валютних маніпуляцій та бар’єрів на ринку. Про це він написав у середу у власній соцмережі Thruth Social.

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Трамп підкреслив, що завдяки його наполяганню жодна з цих країн не вдалася до заходів у відповідь проти США, що, на його думку, і дозволило ввести тимчасове пом’якшення тарифної політики — взаємне зниження тарифів на 10% протягом тримісячного періоду.

Однак щодо Китаю Трамп зайняв іншу позицію. Через "брак поваги до світових ринків" з боку Пекіна, президент США заявив про підвищення тарифу на імпорт з КНР до 125%, яке починає діяти негайно.

Трамп також висловив надію, що Китай зрештою усвідомить, що економічна експансія за рахунок США та інших країн — неприйнятна практика.

Нагадаємо, Трамп ввів в дію світові мита.

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