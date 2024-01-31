Некоторые украинцы получат прибавку к пенсии: что для этого нужно

Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную прибавку к пенсии. В частности, это касается тех пожилых людей, которые не работают, не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей младше 18 лет.

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Об этом сообщило издание "На пенсии". Согласно постановлению Кабмина №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", такую надбавку будут выплачивать за каждого ребенка.

Кроме этого, доплату могут назначить к следующим видам пенсионных выплат:

по возрасту;

по инвалидности;

за выслугу лет.

Что нужно для назначения надбавки к пенсии на детей

Прибавку к пенсии на ребенка могут назначить только родителю. Однако доплата не предусмотрена на детей, являющихся лицам с инвалидностью с детства или детьми с инвалидностью.

Пенсионер должен предоставить перечень документов, подтверждающих, что гражданин не получает доход, являющийся базой начисления ЕСВ. Речь идет о:

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;

копию приказа об увольнении с работы;

данные о застрахованном лице;

сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

В то же время лицам со статусом ВПЛ факт увольнения с работы будет устанавливаться на основании личного заявления. Также пенсионер должен указать время, с которого он не работает.

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Для того чтобы назначили надбавку к пенсии, нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении или перерасчете пенсии;

паспорт;

ИНН;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;

свидетельство о рождении ребенка, находящегося на иждивении пенсионера;

справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании;

справку от органа соцзащиты о неполучении пособия на ребенка.

Заявление и документы можно подать через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда или лично в территориальный сервисный центр ПФУ.

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