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Экономика

Некоторые украинцы получат прибавку к пенсии: что для этого нужно

Диана Бондаренко

Некоторые украинцы получат прибавку к пенсии: что для этого нужно

Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную прибавку к пенсии. В частности, это касается тех пожилых людей, которые не работают, не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей младше 18 лет.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Согласно постановлению Кабмина №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", такую надбавку будут выплачивать за каждого ребенка.

Кроме этого, доплату могут назначить к следующим видам пенсионных выплат:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • за выслугу лет.

Что нужно для назначения надбавки к пенсии на детей

Прибавку к пенсии на ребенка могут назначить только родителю. Однако доплата не предусмотрена на детей, являющихся лицам с инвалидностью с детства или детьми с инвалидностью.

Пенсионер должен предоставить перечень документов, подтверждающих, что гражданин не получает доход, являющийся базой начисления ЕСВ. Речь идет о:

  • трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
  • копию приказа об увольнении с работы;
  • данные о застрахованном лице;
  • сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

В то же время лицам со статусом ВПЛ факт увольнения с работы будет устанавливаться на основании личного заявления. Также пенсионер должен указать время, с которого он не работает.

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Для того чтобы назначили надбавку к пенсии, нужно предоставить следующие документы:

  • заявление о назначении или перерасчете пенсии;
  • паспорт;
  • ИНН;
  • трудовую книжку или другие документы, подтверждающие, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;
  • свидетельство о рождении ребенка, находящегося на иждивении пенсионера;
  • справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании;
  • справку от органа соцзащиты о неполучении пособия на ребенка.

Заявление и документы можно подать через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда или лично в территориальный сервисный центр ПФУ.

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