Деякі українці отримають надбавку до пенсії: що для цього потрібно

Деякі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до пенсії. Зокрема, це стосується тих літніх людей, які не працюють, не зареєстровані як ФОП та утримують дітей віком до 18 років.

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Про це повідомило видання "На пенсії". Відповідно за постанови Кабміну № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", таку надбавку виплачуватимуть за кожну дитину.

Крім цього, доплату можуть призначити до наступних видів пенсійних виплат:

за віком;

по інвалідності;

за вислугу років.

Що потрібно для призначення надбавки до пенсії на дітей

Надбавку до пенсії на дитину можуть призначити лише одного з батьків. Проте доплата не передбачена на дітей, які є особам з інвалідністю з дитинства або дітьми з інвалідністю.

Пенсіонер повинен надати перелік документів, які підтверджують, що громадянин не отримує дохід, який є базою нарахування ЄСВ. Мова йде про:

трудову книжку або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

копію наказу про звільнення з роботи;

дані про застраховану особу;

відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Натомість особам зі статусом ВПО факт звільнення з роботи встановлюватиметься на підставі особистої заяви. Також пенсіонер повинен вказати час, з якого він не працює.

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Для того, аби призначили надбавку до пенсії, потрібно надати наступні документи:

заяву про призначення або перерахунок пенсії;

паспорт;

ІПН;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;

свідоцтво про народження дитини, що перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання;

довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.

Заяву та документи можна подати через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду або особисто до територіального сервісного центру ПФУ.

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