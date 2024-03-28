Некоторым украинцам поднимут пенсии на 520 грн: кого это касается

С 1 апреля 2024 года пенсии для людей в возрасте 65 лет снова возрастут. В этот раз максимальная надбавка составит 520 гривен.

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Регулярно обновляйте свои данные в личном кабинете на веб-портале ПФУ. Вы можете рассчитать свою пенсию сколь угодно раз, пишет fin.informator.ua.

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Кого это касается?

Повышение касается пенсионеров в возрасте 65 лет, имеющих стаж работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Почему пенсии возрастут?

Это двойное повышение связано с двумя факторами:

Увеличение минимальной зарплаты: С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 8000 гривен.

С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 8000 гривен. Ежегодная индексация: С 1 марта 2024 года пенсии уже были проиндексированы, что привело к росту на 397,07 гривен.

На сколько вырастут пенсии?

Минимальная пенсия для 65-летних украинцев вырастет с 2840 до 3200 гривен. Это значит, что пенсионеры этой категории получат дополнительно 520 гривен.

Что делать, если я продолжаю работу?

Если вам 65 лет, но вы продолжаете работать, вы не получите этого повышения. Ваша пенсия будет перечислена только после увольнения.

Как рассчитать свою пенсию?

Вы можете самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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