Необычное сочетание: рецепт салата из персиков, творога и помидоров

Этот салат очень быстро готовится и красиво смотрится. Сочетание персиков, моцареллы и томатов станет удовольствием для ваших вкусовых рецепторов.

Ингредиенты:

– Персики – 2 шт.

– помидоры – 2 шт.

– Моцарелла – 200 г

– Базилик, веточка – 6 шт.

– Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.

– уксус бальзамический – 1 ст. л.

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Заправка: Смешайте оливковое масло, уксус и щепотку соли.

2. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Из персиков удалите косточку, разрежьте их пополам и нарежьте полукругами. Тонко нарежьте моцареллу. Оборвите листья базилика.

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3. На тарелку выложите слоями сначала помидоры, затем персики, творог и базилик. Полейте заправкой и подавайте.

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