Необычное сочетание: салат из нектаринов, слив и голубого сыра

Этот салат с сайта Shuba является примером того, что соленое и сладкое могут отлично сочетаться в одном блюде. Кроме того, он очень быстро и просто готовится.

Ингредиенты:

Грецкие орехи – 40 г

Семена подсолнечника – 20 г

Масло оливковое Extra Virgin – 30 мл

Уксус винный – 10 мл

Дижонская горчица – 10 г

Рукола – 85 г

Нектарин – 2 шт.

Слива – 4 шт.

Сыр горгонзола – 60 г

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Способ приготовления:

1. Орехи и семена обжарьте на сковороде 3-4 минуты. Охладите.

2. Смешайте масло, уксус и горчицу, добавьте приправы.

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3. Помойте фрукты и зелень, обсушите. У нектаринов и слив удалите косточки и порежьте четвертинками.

4. Рукола, сливы и нектарины выложите в большую миску, заправьте и перемешайте. Разложите по тарелкам и посыпьте сыром, орехами и семенами.

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