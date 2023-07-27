Незвичне поєднання: салат з нектаринів, слив та блакитного сиру

Цей салат з сайту Shuba є прикладом того, що солоне та солодке можуть чудово поєднуватись в одній страві. Крім того, він дуже швидко та просто готується.

Інгредієнти:

Волоські горіхи – 40 г

Насіння соняшника – 20 г

Олія оливкова Extra Virgin – 30 мл

Оцет винний – 10 мл

Діжонська гірчиця – 10 г

Рукола – 85 г

Нектарин – 2 шт.

Слива – 4 шт.

Сир горгонзола – 60 г

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Спосіб приготування:

1. Горіхи та насіння обсмажте на сковороді 3-4 хвилини. Охолодіть.

2. Змішайте олію, оцет та гірчицю, додайте приправи.

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3. Помийте фрукти й зелень, обсушіть. У нектаринів і слив видаліть кісточки та поріжте четвертинками.

4. Руколу, сливи та нектаринів викладіть у велику миску, заправте та перемішайте. Розкладіть по тарілках і посипте сиром, горіхами та насінням.

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