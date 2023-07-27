Незвичне поєднання: салат з нектаринів, слив та блакитного сиру
Цей салат з сайту Shuba є прикладом того, що солоне та солодке можуть чудово поєднуватись в одній страві. Крім того, він дуже швидко та просто готується.
Інгредієнти:
Волоські горіхи – 40 г
Насіння соняшника – 20 г
Олія оливкова Extra Virgin – 30 мл
Оцет винний – 10 мл
Діжонська гірчиця – 10 г
Рукола – 85 г
Нектарин – 2 шт.
Слива – 4 шт.
Сир горгонзола – 60 г
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Спосіб приготування:
1. Горіхи та насіння обсмажте на сковороді 3-4 хвилини. Охолодіть.
2. Змішайте олію, оцет та гірчицю, додайте приправи.
3. Помийте фрукти й зелень, обсушіть. У нектаринів і слив видаліть кісточки та поріжте четвертинками.
4. Руколу, сливи та нектаринів викладіть у велику миску, заправте та перемішайте. Розкладіть по тарілках і посипте сиром, горіхами та насінням.
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