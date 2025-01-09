Неожиданный скачок: на рынках Украины резко подорожал популярный овощ

На рынках и в магазинах Украины продолжает дорожать морковь. Рост цен наблюдается уже несколько недель подряд.

Пока килограмм этого овоща стоит от 25 до 32 гривен. Такую информацию обнародовали аналитики проекта EastFruit.

По их данным, еще на прошлой неделе цены на морковь были на 10% ниже.

Эксперты объясняют рост цен на морковь тем, что запасы качественной продукции у местных производителей постепенно иссякают. Часть аграриев уже завершили реализацию своих запасов. Сейчас фермеры продают остатки партий или вообще приостанавливают продажу, надеясь, что поближе к весне цены вырастут еще больше.

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В настоящее время стоимость моркови примерно в 2,3 раза превышает показатели на начало января 2024 года. Основной причиной этого является уменьшение урожая, вызванное аномальной погодой летом.

Следует отметить, что в супермаркетах цены на морковь стартуют от 29,5 гривен за килограмм.

Раньше мы рассказывали, что произошло с любимым продуктом украинцев на мировом рынке.

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