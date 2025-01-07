Ціни падають: що сталося з улюбленим продуктом українців на світовому ринку

У грудні світові ціни на вершкове масло припинили своє безперервне зростання, яке тривало 14 місяців поспіль. Причиною стало зниження глобального попиту та накопичення запасів.

Оскільки українські виробники орієнтуються, зокрема, і на експорт, ціни на масло українського виробництва також можуть знизитися. Про це повідомляє продовольче агентство ООН (ФАО).

Експерти зазначають, що у грудні 2024 року загалом ціни на продовольство у світі знизилися. Зростання вартості м’яса було компенсоване падінням цін на цукор, молочну продукцію, рослинні олії та зернові культури.

Читайте також: Ціни ростуть вгору: скільки коштує борщовий набір в Україні зараз

"Міжнародні ціни на вершкове масло зазнали найбільшого падіння, завершивши 14 місяців постійного зростання. Це стало наслідком зниженого глобального попиту та накопичення запасів", – зазначається у повідомленні.

Водночас середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО у 2024 році склало 129,6 пункту, що на 5,8 пункту (або 4,7%) більше, ніж у 2023 році. Таке зростання здебільшого пояснюється різким підвищенням цін на вершкове масло через високий попит на світовому ринку та обмежені експортні поставки. Ці обмеження спричинили нестабільні погодні умови, які негативно вплинули на виробничі обсяги.

У грудні 2024 року Індекс цін на продовольство ФАО склав 127,0 пунктів, що на 0,5% менше, ніж у листопаді. Попри це, показник залишається на 6,7% вищим, ніж у грудні минулого року, хоча й на 20,7% нижчим за рекордний рівень, зафіксований у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми розповідали, що ціни на каву встановили абсолютний рекорд та чому дорожчає один з найпопулярніших продуктів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!